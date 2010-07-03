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Общество

13:52

Подкожные чипы для спасения пропавших людей создают в России

общество технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Подкожные чипы, помогающие в поиске и спасении пропавших людей, могут появиться в России. Сейчас идет работа над устройствами, рассказал вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО "Вымпелком" Джордж Хелд.

"У некоторых людей мы уже установили чип, у меня встроенный чип в руку. Пока это находится только в разработке, когда в России появится юридическая база, которая позволит это сделать, мы это сделаем. Это близкое будущее", – цитирует его Агентство "Москва".

Ранее он заявил, что поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" начнет использовать мобильное приложение, разработанное сотовым оператором "Билайн". Сервис будет работать на телефонах всех мобильных операторов.

В сентябре в МВД назвали регионы страны, где чаще всего фиксируются пропажи людей без вести. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Чаще всего поступают заявления о розыске несовершеннолетних – это подростки, которые убегают из образовательных и социальных учреждений, а также из проблемных семей. Возвращаются они, как правило, самостоятельно или же оперативно находятся полицейскими.

Искать начинают сразу после поступления заявки в дежурную часть вне зависимости от срока пропажи. Дело заводят не позднее десяти суток с момента поступления сообщения. По статистике за 2017 год, в России разыскивались более 83 тысяч граждан, к 2018 году их количество сократилось на 7,7 тысячи.

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