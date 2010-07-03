МВД назвало регионы, где чаще всего пропадают люди

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В министерстве внутренних дел назвали регионы страны, где чаще всего фиксируются пропажи людей без вести, передает News.ru.

Как отметили в ведомстве, больше всего пропавших – в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Чаще всего поступают заявления о розыске несовершеннолетних, в основном это подростки, которые убегают из образовательных и социальных учреждений, а также из проблемных семей. Возвращаются они, как правило, самостоятельно или же оперативно находятся полицейскими.

Также в МВД рассказали, как происходит процесс поиска пропавшего без вести человека. Искать начинают сразу после поступления заявки в дежурную часть вне зависимости от срока пропажи. Дело заводят не позднее десяти суток с момента поступления сообщения, сам розыск ведут в течение 10 лет с момента заведения дела.

По данным правоохранителей, пропадают люди по большей части из-за асоциального образа жизни, состояния здоровья или пренебрежения условиями безопасности, а также в связи с криминальными обстоятельствами. Согласно статистике за 2017 год, в России разыскивались более 83 тысяч граждан, к 2018 году их количество сократилось на 7,7 тысячи.

Ранее Росстат представил данные о среднем возрасте российского жителя – на 1 января 2018 года он составил 40,02 года. Средний возраст российских мужчин оказался на уровне 37,26 года, женщин – 42,41 года. Самым молодым регионом страны назвали Чечню (средний возраст – 28,68 года), наиболее возрастным – Тамбовскую область (43,4).