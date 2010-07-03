Назван средний возраст жителя России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Росстат представил данные о среднем возрасте российского жителя – на 1 января 2018 года он составил 40,02 года, передает RT.

Вместе с тем средний возраст российских мужчин оказался на уровне 37,26 года, женщин – 42,41 года. Самым молодым регионом страны назвали Чечню (средний возраст – 28,68 года). Далее в рейтинге идут Тува (29,75), Ингушетия (31,55) и Дагестан (32,97).

Наиболее возрастными регионами оказались Тамбовская (43,4), Тульская (43,31), Рязанская (42,79) и Пензенская (42,62) области, а также Москва (42,3).

Уточняется, что 1 января 2009 года средний возраст гражданина РФ составлял 38,8 года.

Как пояснили эксперты, рассчитывается средний возраст как сумма возрастов всех жителей страны, поделенное на число россиян. Таким образом, этот показатель дает представление об общей возрастной структуре населения.

Ранее Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России. По данным ведомства, в стране в прошлом году были трудоустроены только 53,2% женщин. В целом в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше, при этом у мужчин занятость составляет 67,8%. Эксперты объясняют такие цифры тем, что женщины больше сфокусированы на семье и при этом нередко первыми попадают под сокращения из-за фактора дискриминации.