Эксперт рассказала, как вахтовики спасают рынок труда в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова прокомментировала данные исследования о ситуации на рынке труда в стране, отметив, что на положительную динамику повлияла так называемая маятниковая миграция. Ее слова приводит ИА "НСН".

"Это те люди, которые уезжают работать вахтовым методом либо на сезон, либо на месяц. В этих регионах (Ингушетия, Чечня) рабочих мест недостаточно, люди, в том числе молодые, выезжают в центральные районы", – рассказала Самраилова.

Она при этом добавила, что в России существует большое количество самозанятых граждан, которые не регистрируются как безработные.

"Там цифры называются до трех миллионов человек, люди, которые работают в условиях самозанятости, не заявляя об этом и не переводя себя в статус безработных", – отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что на российском рынке труда наблюдаются положительные тенденции. По результатам 2018 года ситуация улучшилась почти во всех регионах страны, кроме республики Хакасия. На первых местах оказались Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), на втором – Московская область.Также среди лидеров значатся Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан. Меньше 20 баллов получили Алтай, Тыва, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Калмыкия.