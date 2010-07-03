Каждый 10-й сотрудник врет, когда отпрашивается с работы – исследование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аналитики одного из сервисов по поиску работы провели исследование и выяснили, что каждый 10-й сотрудник врет о причинах своего отсутствия на рабочем месте, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что 20% работников отпрашиваются, чтобы сходить к врачу, еще 10% – для решения вопросов, связанных с детьми. По семейным обстоятельствам отгул берут 5% респондентов, столько же человек пытаются в рабочее время разрешить ситуацию с оформлением различных документов.

Вместе с тем 3% опрошенных в последний раз отпрашивались с работы на похороны близких, 2% – по личным обстоятельствам вроде бытовых вопросов, учебы и недомогания. 8% граждан использовали возможность отпроситься, чтобы принять участие в соревнованиях, посетить салон красоты, а также сходить на концерт или матч.

Принципиально не отпрашиваются с работы 13% сотрудников.

В исследовании отмечается, что женщины отпрашиваются к врачу чаще мужчин (24% против 15%), мужчины в свою очередь чаще называют в качестве причины семейные обстоятельства (8% и 3%). В обмане руководства ради отгула признались 11% мужчин и 8% женщин.

Ранее Росстат подсчитал, что в стране в прошлом году были трудоустроены только 53,2% женщин. В целом в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше, при этом у мужчин занятость составляет 67,8%. Эксперты объясняют такие цифры тем, что женщины больше сфокусированы на семье и при этом нередко первыми попадают под сокращения из-за фактора дискриминации.