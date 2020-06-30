Подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы задержали под Тулой

Фото: СК РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы. 13-летняя девочка пропала несколько дней назад в Тульской области, передает "Газета.ру" заявление представителя СК РФ Светланы Петренко.

Уточняется, что ученица ушла из дома в поселке Бородинский Киреевского района 25 июня. Тело 13-летней девочки обнаружили вечером 28 июня.

В ходе следственных действий установлен 38-летний ранее судимый мужчина, который подозревается в совершении убийства, пояснили в СК. Он задержан, в скором времени мужчине предъявят обвинение.

В настоящий момент продолжается установление всех обстоятельств особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней, сообщили в СК.

Ранее стало известно, что мужчину задержали по подозрению в убийстве дочери на северо-востоке столицы. По данным следствия, инцидент случился в квартире на улице Лосевской.

