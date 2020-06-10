Мужчину задержали по подозрению в убийстве дочери на северо-востоке столицы

17:29
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве дочери, сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
По данным следствия, инцидент случился в квартире на улице Лосевской. Мужчина 1955 года рождения поссорился с 31-летней дочерью, в результате чего набросился на нее с ножом, сообщили в СК.
Уточняется, что подозреваемый нанес женщине не менее 15 ударов ножом. От полученных травм она скончалась.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Во время допроса мужчина признал вину в совершенном преступлении", – приводит Агентство "Москва" слова Ивановой.
Она добавила, что следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.
Ранее 4-месячную девочку нашли в пакете на одной из улиц города Октябрьска под Самарой. Сообщалось, что малышку убил утюгом ее собственный отец. Сам мужчина рассказал, что, находясь в нетрезвом состоянии, стал укачивать ребенка, однако в какой-то момент дочь выпала у него из рук и начала плакать. Это начало раздражать мужчину и он ударил ее утюгом.
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