Уголовное дело завели после исчезновения ребенка с аутизмом в Подмосковье

15:33
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 10-летнего мальчика с аутизмом в Волоколамском районе Московской области. Об этом сообщает ТАСС.
"По результатам проведенной проверки по факту безвестного исчезновения 10-летнего мальчика принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статья 105 УК РФ ("Убийство")", – заявила представитель Главного следственного управления СК в Подмосковье Ольга Врадий.
По словам специалиста, дело было возбуждено "для активизации поисковых мероприятий" с тем, чтобы привлечь к поискам ребенка максимальное количество ресурсов.
Днем воскресенья, 2 августа, в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его 10-летний сын с аутизмом ушел из дома в селе Осташево и не вернулся.
К поискам ребенка привлечены волонтеры движения "Лиза Алерт" и спасательная авиация. В операции также участвуют следователи и криминалисты, ранее уже осмотревшие квартиру семьи и организовавшие допросы.
В июле в Симферопольском районе Крыма пропал трехлетний мальчик. Ребенок гулял с сестрой, но в один момент та упустила его из виду. Впоследствии было установлено, что малыш утонул – такова официальная версия причины смерти.
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