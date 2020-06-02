В Тверской области пропала школьница

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Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшую школьницу в Тверской области. 12-летняя девочка ушла из дома, как сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел в городе Удомля. По данным СК, из дома ребенок ушел в 15:00 по московскому времени в понедельник, 1 июня.

Местоположение девочки по-прежнему не установлено. Известно, что ранее она не сбегала из дома. Телефона при себе у нее нет.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Накануне сообщалось, что в Красноярском крае нашли другую погибшую школьницу. Тело девочки обнаружили в пожарном колодце.

