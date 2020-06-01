Тело школьницы нашли в пожарном колодце в Красноярском крае

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Тело пропавшей 12-летней школьницы нашли в заброшенном пожарном колодце в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края, сообщает "Газета.ру".

На теле погибшей обнаружили признаки насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело.

Ребенок пропал 30 мая. По данным следствия, вместе с 10-летней сестрой она отправилась встречать коров. Младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась на детской площадке. Через некоторое время родители отправились на ее поиски.

Ранее сообщалось, что в Кировской области четырехлетний мальчик провел двое суток в лесу. Искали ребенка полиция, МЧС, кинологи, волонтеры и местные жители.