Как искали 75-летнюю актрису Марию Стерникову, пропавшую в Москве

Рост – 160 сантиметров, серые глаза, седые волосы, собранные в хвост, была в сером пальто и черных ботинках, дезориентирована – по таким приметам 15 ноября в столице разыскивали 75-летнюю актрису театра и кино Марию Стерникову. Пожилая женщина вышла на прогулку с собакой в компании сиделки и потерялась. Москва 24 отправилась на поиски известной советской актрисы вместе с волонтерами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

"Сиделка наклонилась к собаке, и бабушка убежала"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ирина по профессии врач, женщина связала свою жизнь с поисково-спасательным отрядом 8,5 лет назад. Утром 15 ноября именно она была дежурным, обрабатывающим заявки на поиски. "На нашей горячей линии оставил сообщение сын бабушки, актер Александр Носик. От него я получила первую информацию", – рассказала женщина Москве 24.

Носик поведал волонтерам, что бабушка страдает болезнью Альцгеймера, она полностью недееспособна. Так как сам актер живет в другом городе, его мама находилась в постоянной компании сиделок. Вместе с одной из них она, как и всегда, отправилась на прогулку с собакой 14 ноября в районе 18:00. "Позже я поговорила и с сиделкой Натальей. Выяснилось, что она просто нагнулась убрать за собакой, порядочная женщина, а когда поднялась, бабушка уже убежала", – поделилась подробностями член отряда.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стерникова пропала около своего дома в районе Зоологической улицы, где практически всегда плотный поток пешеходов, бабушке не составило труда просто раствориться в нем. Самостоятельные поиски сиделки тем же вечером не принесли никаких результатов, поэтому семья была вынуждена обратиться за помощью.





Ирина член поисково-спасательного отряда Специфика конкретных поисков в том, что бабушка практически не говорит, только с сыном и сиделками, при этом ноги работают хорошо, ходит она быстро и долго. И в центре города вряд ли кто-то мог заметить и запомнить ее лицо.

При этом у Марии Стерниковой не было при себе ни документов, ни мобильного телефона. "Кроме того, сын и сиделки утверждают, что на общественном транспорте бабушка передвигаться не может, просто не умеет", – отметила Ирина. Исходя из имеющихся данных, по словам волонтера, уйти далеко пожилая женщина не могла.

Между тем пару лет назад актриса уже уходила – бабушка потерялась во время посещения храма при детской городской клинической больнице № 13, расположенной рядом с ее домом. И тогда Стерникову обнаружили ночью в районе Гольяново в десятках километров от ее дома.

"Ее видели, значит, мы на верном пути"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После сбора информации о "потеряшке" на специальном форуме отряда уже появилась активная заявка о поисках. Там волонтеры, имеющие возможность помочь, писали о своем времени прибытия на место. А уже в 14:15 координатор поисков Владимир организовал штаб в кафе на Большой Грузинской улице – рядом с точкой, где бабушку видели последний раз.

"Если не за что зацепиться, как в случае со Стерниковой, мы стартуем с точки ее пропажи", – пояснил Владимир. В определенном радиусе от этой позиции координатор составил плотные маршруты, по которым и должны были последовать поисковики. Они приезжали партиями, кто во сколько освободился, и получали свою карту. В тот день с 14 до 16 часов в штаб успело прибыть десять поисковиков – все оставили свои данные, разбились по парам и отправились прочесывать местность.

Ирина прибыла одной из первых. Как опытный волонтер, женщина сразу выбрала наиболее удачный, на ее взгляд, маршрут и отправилась в путь в компании журналистов: пройти предстояло от кафе на Большой Грузинской до Садового кольца, затем по нему шагать вплоть до отеля "Пекин" у метро "Маяковская".





Ирина член поисково-спасательного отряда Я выбрала этот маршрут не просто так: во-первых, я его хорошо знаю. Во-вторых, по пути маршрута как раз и стоит та церковь, из которой наша бабушка убежала в прошлый раз.

"Старики с подобными заболеваниями обычно не помнят, что было пять минут назад, зато вспоминают события 10-20- или даже 30-летней давности. Правда, не понимают, что это было давно", – отметила Ирина. Поэтому бабушка вполне могла отправиться в места, где когда-то работала, где жили ее родственники или она сама, где пожилая женщина в принципе бывала. И церковь при больнице, на взгляд Ирины, одно из первых мест, которое следовало проверить.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дорога предстояла непростая: в ноябре темнеет рано, идти нужно было достаточно быстро, чтобы осмотреть участок еще при свете дня. При этом приходилось успевать всматриваться в лица прохожих и искать похожих по приметам пожилых людей. В руках все время была ориентировка – чтобы видеть фотографию Стерниковой перед глазами.

Кроме того, в обязательном порядке на маршруте нужно было заходить во все кафе и магазины: во-первых, оставить расклейку о поиске актрисы, во-вторых, узнать, вдруг бабушка заходила на огонек. "Очень часто потерявшиеся старики заходят в такие закусочные, чтобы погреться, или просят, чтобы их накормили", – пояснила Ирина.

Вот и нам повезло: в одном из ресторанов быстрого питания видели актрису. Кассир рассказала Ирине, что Стерникова заходила: поздоровалась, посетила уборную, попрощалась и направилась по своим делам. Правда, было это 14 ноября, всего через несколько часов после ее пропажи.





Ирина член поисково-спасательного отряда С одной стороны, это хорошо, что здесь ее видели. Значит, мы на верном пути. С другой стороны, это было день назад, за прошедшее время бабушка могла уйти очень далеко.

Правда, дальнейшие поиски и опросы не были успешными: старушку не видели ни официанты других заведений, ни охранники зоопарка или планетария, а церковь при больнице и вовсе была закрыта.

"Забрали на скорой у метро "Шаболовская"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Однако Ирина не теряла надежды: женщина была уверена, что бабушку найдут достаточно быстро. В целом, по ее словам, поиски стариков имеют свою специфику. Не обязательно сразу кидаться проверять подвалы и крыши, как это происходит при поисках потерявшихся детей. "Стариков, скорее всего, можно найти на лавочках, где они просто сидят, или в кафе, где они просят их накормить. А в значительной части случаев таких "потеряшек" неравнодушные люди отводят в ближайшую больницу или вызывают им скорую", – делилась опытом поисковик со стажем.

Ирина оказалась права. Вместе с журналистами она не прошла и двух часов по маршруту, как группе позвонил один из инфоргов отряда – специальный человек, обзванивающий больницы, в то время как остальные занимаются наружными поисками. Волонтер рассказала Ирине, что похожую бабушку обнаружили в городской клинической больнице № 1. Причем попала туда "потеряшка" не более 15 минут назад.

"Это еще не значит, что нашлась точно наша старушка", – поспешила спустить с небес на землю новичков Ирина, однако отметила, что вероятность такого исхода близится к ста процентам.





Ирина член поисково-спасательного отряда Теперь родственники Стерниковой поедут в больницу. Только они могут ее с точностью опознать, только им на руки выдадут бабушку. Нам же могут сказать только то, что к ним в больницу попала женщина в такой же одежде, остальные приметы не противоречат указанным на ориентировке.

Тем не менее координатор штаба Владимир объявил статус "Стоп, проверка информации!". Значит, пока все поисковики могут возвращаться. Если информация подтвердится – миссия выполнена. "Если же нет, придется поиски возобновлять. Причем сегодня. Будут подтягиваться те, кто смогут заниматься розыском и ночью. Скорее всего, им придется проехать по местам, где актриса когда-то проводила время, работала, жила, любила отдыхать", – объяснил Владимир.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правда, позже информация все же подтвердилась – нашлась именно Стерникова. "Бабушку обнаружили у метро "Шаболовская". Ее подобрала скорая. Вызывает вопросы уверенность родственников, что она не умеет пользоваться общественным транспортом: по этому маршруту нужно обязательно сделать несколько пересадок. И я не верю, что актриса могла преодолеть такое расстояние пешком", – поделилась мнением Ирина.

Эти поиски, по утверждению всей вышедшей в город в тот день группы, были одними из самых быстрых. "В общей сложности на поисках штаб не проработал и трех часов", – посчитал Владимир. Однако Ирина из своего опыта заключила, что в среднем пропавших стариков приходится искать сутки. Но в этот раз повезло, чему не могли не радоваться волонтеры.





Ирина член поисково-спасательного отряда Я знаю, почему я занимаюсь поисками. 10 лет работы в скорой и более 8 в отряде показали, что я азартный человек. Я люблю отдавать, но при этом хочу видеть результаты своей работы сразу. По-другому просто не могу.

Что касается Марии Стерниковой, в тот же вечер 15 ноября ее опознали сиделка и бывший муж – они и забрали актрису домой. Сейчас бабушка в тепле, безопасности и под надежным присмотром.