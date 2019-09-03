Как девушка из Белоруссии искала своих родных 20 лет

Юлия Алпатова из Рязани не знала, откуда она родом целых 20 лет. В четырехлетнем возрасте она потерялась в электричке на перегоне Минск – Осиповичи. Но в августе этого года вместе со своим молодым человеком смогла найти родителей, которые, оказывается, проживали в Белоруссии. Рассказываем, как девушке удалось отыскать родных в другой стране и что она планирует делать в ближайшем будущем.

Фото: канал Москва 24

Девочка, которая пропала

Юлия Моисеенко – такую фамилию девушка носила по документам до происшествия – потерялась в октябре 1999 года в электричке Минск – Осиповичи. По данным МВД Белоруссии, на тот момент ей было четыре года. Два дня отец и мать ходили по станциям в поисках дочери. Они расклеивали фотографии ребенка, пытались узнать хотя бы какую-то информацию у уличных продавцов и пассажиров, обыскали все колодцы, находившиеся поблизости. К сожалению, самостоятельно найти ребенка им не удалось. Поэтому родители в отчаянии обратились в правоохранительные органы.





из милицейской ориентировка 20-летней давности Девочка была одета в кофту красного цвета, синий байковый халат с цветными вставками в форме ромбов, колготки и тапочки коричневого цвета.

Несмотря на то, что поиском занимались не только белорусские правоохарнители, но еще общественность и СМИ, девочку так и не нашли. Но родители не опускали руки.

"Не теряли надежду. Каждый день ездили, искали, писали объявления. Жили с надеждой, что мы ее найдем", – рассказала родная мама девочки Людмила.

Как Юлия попала в Россию, девушка уже не помнит. Ее обнаружили российские правоохранители на станции Рязань-2. На тот момент она знала только свое имя и имена родителей – мамы Люды и папы Вити. Кроме того, помнила, что у нее есть сестра и брат. То, что она из Белоруссии, Юлия не осознавала, рассказала девушка Москве 24.





Юлия Алпатова Меня нашли на станции Рязань-2, отвезли в отдел. Дальше определили в приемник-распределитель. Решалась моя судьба: либо кто-то приходит и забирает в семью, либо в детский дом. Мне повезло, что меня взяли в семью.

В распределительном центре определили примерный возраст ребенка и записали на глаз новую дату рождения – 1 октября 1996 года. К счастью для девочки, она так и не попала в детский дом. Ее удочерила семья, от которой она получила новую фамилию: Алпатова. К слову, приемные родители оставили Юлии отчество родного отца.



Помимо девушки, в семье Алпатовых также воспитывались два родных сына. По словам Юлии, они стали ей настоящими братьями, всегда защищали ее от обидчиков. В семье царили гармония и взаимопонимание. Девушка подчеркивает, что очень благодарна приемным родителям.

Приемная мама девушки Ирина Алпатова рассказала Москве 24, что Юлия была очень умным ребенком.

"Мы все предметы делили на четыре части: одну курировал мой муж, другую – я, и по части – мои сыновья. И так мы все занимались, потому что одному это было не под силу. В подростковом возрасте всегда бывают трудности, но семья большая – преодолели все", – делится женщина.





Ирина Алпатова приемная мама Юлии Юля нам такая же родная, как и сыновья, мы различий никогда не делали. Надеемся, что родители из Белоруссии будут приезжать, мы будем только рады.

Родные родители Юлии рассказали девушке, что она потерялась, когда поехала с отцом на электричке на рынок продавать картошку.

"Как говорят родители, с папой какой-то инцидент произошел, то ли драка, то ли что-то. Когда очнулся, меня рядом уже не было", – пояснила девушка Москве 24.

20-летнее ожидание

Предприниматель Илья Крюков познакомился с Юлией в марте 2019 года в интернете. По его словам, девушка его покорила своей "открытостью, общительностью и душевностью".

"Она говорила, что никого не может найти и ее никто найти не может. И 16 августа я решил поискать в интернете информацию о ней", – пояснил молодой человек Юлии Москве 24.

Фото: канал Москва 24

По поисковым словам "девочка Юлия" и "потерялся ребенок" он вышел на публикацию, в которой было указано, что пропала некая Юлия Викторовна. Имя и отчество совпадали с данными его девушки. В итоге пара позвонила в дежурную службу милиции Белоруссии. После этого правоохранители еще раз связались с девушкой для выяснения всех деталей.

Эксперты провели анализ внешнего сходства с детскими фотографиями, а также были взяты образцы для генетической экспертизы, чтобы установить родство девушки и ее на тот момент предполагаемых белорусских родителей. Было выявлено генетическое сходство на 99,9 процента.





Людмила родная мама Юлии 20 лет для нас прошли как вся жизнь. Мы все равно не теряли надежду и встретились.

При встрече с родителями Юлия не сдерживала эмоций и была очень благодарна своему молодому человеку, который воссоединил ее с родственниками.

"Я благодарна абсолютно всем: и своим родным родителям, и родителям, которые меня воспитали, дали мне все необходимое в жизни, все родные. Конечно, я очень сильно благодарна своему молодому человеку", – с широкой улыбкой сказала девушка.

За время разлуки Юлия успела выучится на товароведа, воспитать дочку от первого брака, а теперь заканчивает обучение на фармацевта, кем и собирается работать. По словам Ильи и Юлии, также в ближайшем будущее они планируют сыграть свадьбу и завести совместных детей.