Эксперт рассказала, какой фрукт необходимо употреблять в сезон простуд

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Консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко рекомендовала в сезон простудных и вирусных заболеваний чаще добавлять в свой рацион питания авокадо. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

"В холодное время года я очень рекомендую употреблять авокадо, потому что он невероятно положительно сказывается на иммунной системе. Там есть и витамин D, и омега жиры, и витамин E. Витамины D и E, – пояснила Сергиенко.

Специалист рассказала, что авокадо способен придать хороший заряд энергии и укрепить в целом организм. По ее словам, в нем содержатся также полиненасыщенные жирные кислоты, укрепляющие сердечно-сосудистую систему.

Употреблять фрукт Сергиенко рекомендовала в первой половине дня, поскольку он содержит в себе достаточно большое количество калорий. Специалист отметила, что из авокадо можно сделать смузи, добавить в салаты или сделать бутерброд.

Сергиенко подчеркнула, что ограничить его употребление следует людям, у которых имеются проблемы с печенью. При покупке фрукта она рекомендовала избегать тех, которые имеют затемнения. Это, по ее словам, означает о развитии окислительного процесса.

Ранее диетолог из Новой Зеландии Райан Рэман рассказал, что в борьбе с облысением могут помочь авокадо и батат. Специалист отметил, что авокадо содержит в себе много витамина Е, а батат – бета-каротин. Диетолог считает, что именно благодаря этим продуктам можно ускорить рост волос.

