Диетолог рекомендовала есть роллы не чаще раза в неделю

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Главный внештатный специалист-диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова порекомендовала есть роллы не чаще одного раза в неделю. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Кроме того, не рекомендуется съедать большие порции этого блюда.
"Для того чтобы избежать переедания, порция должна быть небольшой – 200–250 граммов. А чтобы питание было сбалансированным и обеспечивало организм всеми необходимыми питательными веществами, оно должно быть разнообразным, поэтому не стоит включать роллы в рацион питания слишком часто", – объяснила эксперт.
Стародубова отметила, что наименьшее число калорий содержат роллы с нори, рисом, овощами и нежирными сортами рыбы. Другой важный фактор – высокое содержание углеводов в роллах. Есть их диетолог посоветовала в первой половине дня.
Диетолог из Новой Зеландии Райан Рэман ранее рассказал, что в борьбе с облысением могут помочь авокадо и батат. Первый из этих продуктов, в частности, содержится в некоторых видах роллов.
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