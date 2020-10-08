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Общество

09:52

Диетолог рекомендовала есть роллы не чаще раза в неделю

общество еда

Фото: depositphotos/Kesu01

Главный внештатный специалист-диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова порекомендовала есть роллы не чаще одного раза в неделю. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, не рекомендуется съедать большие порции этого блюда.

"Для того чтобы избежать переедания, порция должна быть небольшой – 200–250 граммов. А чтобы питание было сбалансированным и обеспечивало организм всеми необходимыми питательными веществами, оно должно быть разнообразным, поэтому не стоит включать роллы в рацион питания слишком часто", – объяснила эксперт.

Стародубова отметила, что наименьшее число калорий содержат роллы с нори, рисом, овощами и нежирными сортами рыбы. Другой важный фактор – высокое содержание углеводов в роллах. Есть их диетолог посоветовала в первой половине дня.

Диетолог из Новой Зеландии Райан Рэман ранее рассказал, что в борьбе с облысением могут помочь авокадо и батат. Первый из этих продуктов, в частности, содержится в некоторых видах роллов.

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