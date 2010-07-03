Роллы в суши-барах призвали не называть японской кухней из-за оскорблений чувств японцев

Виталий Милонов призвал владельцев заведений, где готовят роллы "Филадельфия" и "Калифорния", убрать из названий и описаний определение "японская кухня".
"У нас готовят не японские, а американские суши. Белиберда – роллы "Филадельфия" и прочее – не имеет никакого отношения к японской кухне. Японцы даже не догадываются, какую ерунду выдают за японскую еду. В том виде суши, в котором они у нас существуют на масс-маркете – американские, ресторанные, гастрономические нововведения, по отдаленным мотивами", – цитирует Агентство "Москва" депутата Госдумы.
Также парламентарий раскритиковал рестораторов, которые выдают сотрудников азиатской внешности за японцев.
"Хватит выдавать бедных студентов из Казахстана за японских мальчиков. Это неправильно. Я считаю, это унижает людей", – отметил Милонов.
Ранее депутат призвал Роспотребнадзор проверить на токсичность продукцию сети ресторанов McDonald's в России. По его словам, россияне обеспокоены данными о присутствии в фастфуде токсичных диоксинов и "разного рода искусственных добавок, наносящих непоправимый вред здоровью". Эти добавки способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, ожирения, подчеркнул автор запроса.
В своем обращении парламентарий также напомнил, что Роспотребнадзор и прежде не раз выдвигал судебные иски к McDonald's, в частности, из-за нарушения санитарных норм и присутствием в фастфуде сети кишечной палочки.
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