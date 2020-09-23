Диетолог назвал продукты для борьбы с облысением

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Диетолог из Новой Зеландии Райан Рэман рассказал, что в борьбе с облысением могут помочь авокадо и батат, сообщает "Мир 24".
Специалист рассказал, что авокадо содержит в себе много витамина Е, а батат – бета-каротин. Диетолог считает, что именно благодаря этим продуктам можно ускорить рост волос.
"Сбалансированная диета, содержащая правильные питательные вещества, способствует росту волос, особенно в тех случаях, когда они выпадали из-за плохого питания", – подчеркнул Рэман.
Ранее американские ученые определили микроРНК, которая способствует регенерации волос. Она, по их мнению, может стать основой для лекарств от облысения. Рост волос зависит от здоровья клеток дермальных сосочков (ДС-клетки), регулирующих цикл роста волосяного фолликула, уточнили специалисты.
По словам ученых, важнейшую роль в регенерации волос играет молекула miR-218-5p. Она усиливает молекулярный путь, ответственный за стимулирование роста волосяного фолликула. Авторы считают, что использование найденной ими микроРНК позволит создать крем или лосьон для восстановления и роста волос.
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