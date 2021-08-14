Врач-дерматолог рассказала, что нельзя делать с кожей перед отпуском

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Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Елена Морозова рассказала Москве 24, какие косметологические процедуры не рекомендуется делать перед отпуском и длительным пребыванием под солнцем.
"Перед отпуском и активным солнечным периодом практически все косметологические процедуры находятся под неким запретом. Особенно это касается химических пилингов, аппаратных методик, фотоомоложения и лазерных шлифовок", – сообщила Морозова.
По словам врача, сюда же относятся все процедуры, которые сопровождаются травмированием кожи, например инъекции или пилинги. "Даже обычную биоревитализацию (увлажнение кожи) нужно делать минимум за две недели до отпуска, потому что образуются следы от инъекций и на этих местах может остаться пигмент", – подчеркнула врач-дерматолог.
Возникшую на солнце стойкую гиперпигментацию удалить очень сложно, процесс занимает длительное время, объяснила Морозова. Если выйти на солнце после химического пилинга или лазерной шлифовки, пигментация может охватить всю поверхность лица.
Среди других агрессивных процедур врач-дерматолог назвала отбеливание, депигментирующие и осветляющие процедуры.
"Аппаратные методики, которые используют широкополосный импульсный свет, создают нагрев ткани и некую воспалительную реакцию, которая должна пройти целиком и полностью перед тем, как человек пойдет на солнце", – сообщила она.
Также, по мнению врача-дерматолога, нежелательно перед отпуском делать лазерную эпиляцию, удалять папилломы и сосудистые звездочки.
Кроме того, не рекомендуется делать домашний уход, содержащий некоторые вещества.
Морозова также отметила, что дома стоит избегать использования скрабов и различных полирующих средств непосредственно перед отъездом, чтобы дополнительно не истончать эпидермис и не делать его более чувствительным. Под воздействием солнца он также может пигментироваться, сообщила врач.
При этом обычные домашние процедуры ухода за лицом, не травмирующие эпидермис, делать можно. "Если это какой-то уход, он, наоборот, полезен. Если это процедуры поверхностного насыщения с различными сыворотками, это тоже будет хорошо", – сообщила Морозова.
Кроме того, дерматолог напомнила о важности использования солнцезащитных средств в летний период и во время отпуска. Фотозащита должна быть с коэффициентом SPF 50+ и обязательно индивидуально подобрана с учетом типа кожи.
Ранее дерматолог Эмека Окороча рассказала, как пренебрежение гигиеническими процедурами может негативно сказаться на состоянии кожи. По ее словам, нерегулярное посещение душа может грозить развитием гиперпигментации, экземы и псориаза.
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