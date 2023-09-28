Врач рассказал, какие продукты поддержат молодость кожи

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Продукты с содержанием омега-3 жирных кислот, а также витаминов E, C и D помогут сохранить молодость кожи. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"В первую очередь для молодости кожи будут полезны продукты, которые содержат большое количество омега-3 жирных кислот и витамина E. Это растительные масла, авокадо, рыба, орехи. Они положительно влияют на состояние кожи, сохраняют ее клеточную структуру", – пояснил специалист.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Омега-3 жирные кислоты служат основным элементом в построении клеточных мембран. Чем они крепче, тем больше будет устойчива кожа к различным поражениям при солнечной инсоляции и при проживании в городе.

Также для сохранения молодости кожи полезны продукты с витаминами C и D. "Витамин C ответственен за синтез коллагеновых волокон. Это киви, шиповник, апельсины. Витамин D – это тоже защита кожи. Он содержится в лососе, сардинах, яйцах и молочных продуктах", – заключил диетолог.

Ранее были названы причины, которые приводят к нехватке коллагена в организме. В первую очередь его количество снижается с возрастом, в результате чего появляются морщины и прочие признаки старения. Кроме того, негативный вклад вносят недостаток сна и хронический стресс. Плохое питание также способно снизить производство коллагена.

