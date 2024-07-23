Мурашко рассказал о внедрении новой технологии диспансеризации детей в РФ

Фото: kremlin.ru

Успешный опыт новых регионов России по реализации технологии профосмотров и диспансеризации детей в школах и дошкольных учреждениях планируется внедрить по всей стране, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочего визита в Хабаровский край.

"Мы апробировали эту методику в новых субъектах по поручению президента, когда осматривали всех детей, и хочу сказать, что технология отлично себя показала. Быстрое обследование за день, чего и хотят мамы и дети", – цитирует главу ведомства газета "Известия".

Мурашко также отметил, что в реализации новой технологии участвуют высокоэффективные автомобили, оснащенные медицинским оборудованием и специальной мебелью, которая может быть развернута на месте. При этом в рамках технологии используются информационные системы, которые передают данные о ребенке в поликлиническое подразделение. По мнению главы Минздрава, такое оперативное и удобное обследование смогут оценить и дети, и родители.

Вместе с тем министр здравоохранения в рамках своего рабочего визита побывал в ведущих медорганизациях Хабаровска, в том числе в Клинико-диагностическом центре. Мурашко обратил внимание на успешную реализацию программы, которая направлена на модернизацию первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".

По прошествии последних двух лет в клинике были установлены компьютерный томограф, маммограф, рентген, видеоколоноскопы и прочее современное оборудование. Кроме того, в течение года специалисты отремонтировали около 10 кабинетов узких специалистов. Там начала работать школа для пациентов с сахарным диабетом и открылся кабинет доабортного консультирования.

Между тем главные внештатные специалисты Минздрава России утвердили методические рекомендации о принципах и методах дистанционной консультации очевидцев происшествия по оказанию первой помощи пострадавшим до приезда скорой. При этом получить инструкцию они смогут только после устного добровольного согласия.