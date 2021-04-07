Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

17:08
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Истребитель МиГ-31 российских ВВС совершил перехват норвежского самолета-разведчика Falcon 20 у границы России и сопроводил его над Баренцевым морем, заявили в Национальном центре управления обороной РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"7 апреля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", – говорится в сообщении.
Российские военные идентифицировали цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы ВВС Норвегии и осуществили его сопровождение над акваторией Баренцева моря.
После того как норвежский самолет развернулся и улетел от российской границы, МиГ-31 вернулся в пункт базирования.
Ранее два бомбардировщика В-1В ВВС США двигались к границе России над Балтийским морем, их сопроводил российский Су-27.
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