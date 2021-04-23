Истребители ВМС США сопроводили Ту-142 над Тихим океаном

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Палубные истребители F/A-18 ВМС США сопроводили два российских самолета над Тихим океаном, сообщает ТАСС.

В отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа рассказали, что пара дальних противолодочных самолетов Ту-142 выполнила плановый полет. Палубные истребители США сопровождали их на отдельных участках.

Ранее сообщалось, что стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил разведывательный полет у берегов Крыма.

Уточняется, что до 24 апреля полеты воздушных судов над южной частью полуострова, прилегающими территориальными водами России, а также над частью международных вод к югo-востоку от Крыма на высоте до 19 тысяч метров ограничены.

По имеющимся данным, дрон США вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Его полет проходил близ морской границы полуострова на высоте 15 тысяч метров. Также он двигался вдоль побережья Краснодарского края.