В ФСБ оценили темпы строительства Украиной "Стены" на границе с Россией

Фото: ТАСС/Константин Чергинский
Киев практически прекратил работы по строительству линии фортификационных сооружений на границе с Россией в рамках проекта "Стена", заявил первый замдиректора ФСБ, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов. Об этом сообщает РИА Новости.
"В прошлом году украинская сторона активных строительных работ не проводила, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта", – рассказал он.
По словам Кулишова, российские пограничники следили за проведением работ с 2014 года. В рамках проекта "Европейский вал" власти Украины хотели построить огневые позиции и опорные пункты, а также установить инженерные заграждения и сигнализации.
Ранее глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что в рамках реализации проекта "Стена" на границе с Россией было построено около 400 километров противотанковых рвов.
Проект "Стена" был утвержден в 2015 году украинским правительством Арсения Яценюка. Планировалось, что строительство обойдется бюджету в 4,1 миллиарда гривен (порядка 150 миллионов долларов). В дальнейшем она была снижена до 2,5 миллиарда гривен (около 90 миллионов долларов).
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