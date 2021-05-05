Украина построила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией

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Украинские власти построили около 400 километров противотанковых рвов в рамках реализации проекта "Стена" по созданию линии фортификационных сооружений на границе с Россией, рассказал глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"За все время работ обустроено около 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора", – заявил Дейнеко.

По его словам, первоначальная стоимость реализации проекта оценивалась в 4 миллиарда гривен (около 143 миллионов долларов), однако в дальнейшем она была снижена до 2,5 миллиарда гривен (около 90 миллионов долларов).

"На сегодняшний день фактически потрачено уже 2 миллиарда гривен. На этот год запланированы расходы в 338 миллионов гривен (около 12 миллионов долларов – Прим. ред.)", – сказал Дейнеко.

Глава пограничной службы отметил, что работы по "Стене" продолжаются в Черниговской области и уже заканчиваются в Харьковской. Также в Сумской области проводятся проектно-изыскательные работы для подготовки к началу инженерных работ.

Проект "Стена" был утвержден в 2015 году украинским правительством Арсения Яценюка. Планировалось, что строительство обойдется бюджету в 4,1 миллиарда гривен (порядка 150 миллионов долларов).

Ранее в Вооруженных силах Украины дали оценку своему потенциалу в случае вооруженного конфликта с Россией. Рассуждениями на эту тему поделился командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев, который заявил, что Киев держит в уме сценарии обороны без привлечения сил союзников в случае агрессии со стороны РФ.