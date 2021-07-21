Путин примет участие в военно-морском параде в Петербурге

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин посетит парад в День военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, президент будет на параде", – подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Торжественное мероприятие состоится в воскресенье, 25 июля.

Ранее стало известно, что на Черноморском флоте утвердили сокращенную программу праздничных мероприятий в честь Дня Военно-Морского флота. Изменения вызваны эпидемиологической обстановкой в регионе.