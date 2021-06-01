Судан пересмотрит соглашение с РФ о создании базы ВМФ на Красном море

Фото: AP/TASS

Власти Судана ведут работу по пересмотру условий соглашения о создании базы российского ВМФ на Красном море, заявил начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы находимся в процессе пересмотра соглашения, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией, в отношении российского военного проекта на суданском побережье Красного моря", – сказан он.

По его словам, Судан сохранил возможность изменения условий заключенного контракта с учетом своих интересов.

"Соглашение может быть продолжено, если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны", – подчеркнул аль-Хусейн.

Ранее СМИ сообщили, что Судан заморозил соглашение, которое было подписано с прежними властями. При этом отмечалось, что Хартум приостановил любое новое размещение российских военных на морской базе Фламинго. Действие соглашения прекратили до утверждения его парламентом, Суверенным советом или правительством страны.