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В мире

28 апреля, 22:45

Судан объявил о приостановке соглашения с РФ о создании морской базы – СМИ

за рубежом

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Судан объявил о приостановке действия соглашения с Россией о создании морской базы на территории африканской республики. Такую информацию представил телеканал Al Arabiya.

По данным канала, договор является приостановленным "до его утверждения законодательным органом". Уточнялось, что власти Судана уже уведомили об этом Россию.

Как заявил представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд, на данный момент ему неизвестно о приостановке соглашения. Специалист сослался на то, что не видел официального подтверждения.

В начале декабря 2020 года стало известно, что Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Договор должен был действовать 25 лет.

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