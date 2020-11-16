Путин поручил Минобороны подписать договор о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане

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Президент РФ Владимир Путин принял предложение правительства по подписанию соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства поручил министерству обороны страны подписать данный договор. Проект ранее был согласован с МИД РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ, а также непосредственно с суданской стороной.

В соглашении указано, что пункт ВМФ РВ в Судане "отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе". Уточняется, что проект носит оборонительный характер и не направлен против кого-либо.

Пункт материально-технического обеспечения планируют сформировать из береговой зоны, водной акватории и зоны причального фронта. Одновременно здесь смогут находиться не более четырех военных кораблей, считая суда с ядерной энергоустановкой. В последнем случае дополнительно будет контролироваться ядерная и экологическая безопасность.

Ранее днем 16 ноября Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили развитие ситуации в Нагорном Карабахе.

