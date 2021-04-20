Россия построила в Арктике первую ВПП под все типы самолетов

17:06
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Министерство обороны России построило на арктическом острове Земля Александры взлетно-посадочную полосу (ВПП) под все типы самолетов. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
По его словам, длина полосы составляет 3,5 километра.
Также Шойгу рассказал о завершении строительства аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. Помимо этого, в интересах третьей дивизии ПВО возводится военный городок в поселке Тикси.
"Продолжается развитие военной инфраструктуры на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана", – отметил глава Минобороны.
Кроме того, Шойгу высоко оценил результаты арктической экспедиции Северного флота, в ходе которой впервые в истории ВМФ три атомные подлодки всплыли во льдах в ограниченном районе. По оценке главы Минобороны, личный состав флота продемонстрировал высокий профессионализм.
В ходе экспедиции был выполнен полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе двух истребителей МиГ-31. По словам Шойгу, в экспедиции участвовали более 600 человек и около 200 образцов вооружения и военной техники.
Экспедиция "Умка-21" проходила в районе архипелага Земля Франца-Иосифа и прилегающей к нему акватории, покрытой льдом. Средняя температура там составляет минус 25–30 градусов, порывы ветра достигают 32 метров в секунду.
Ранее Владимир Путин рассказал, что РФ занимается строительством мощнейшего ледокольного флота во всем мире. По его словам, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным.
В марте заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что единый план реализации стратегии развития Арктической зоны до 2035 года должен быть подготовлен в кратчайшие сроки.
Также сообщалось, что министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт озвучил планы о патрулировании у границ России в Арктике. По его словам, это необходимо, чтобы препятствовать наступлению Москвы на Крайнем Севере.
Главным преимуществом США в Арктике министр счел подводные лодки. При этом он подчеркнул, что американским ВМС придется арендовать ледоколы у союзников, в то время как у России есть целый ледокольный флот, а Китай строит такие корабли темпами, с которыми США не могут сравниться.
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