МИД Судана ответил на данные о приостановке соглашения РФ по базе ВМФ

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Представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд заявил, что не располагает официальным подтверждением приостановки соглашения о создании пункта ВМФ РФ на Красном море.

"На данный момент у нас нет официального подтверждения приостановки соглашения о военном сотрудничестве с РФ", – сказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Судан заморозил соглашение, которое было подписано с прежними властями.

При этом отмечалось, что Хартум приостановил любое новое размещение российских военных на морской базе Фламинго.

Действие соглашения прекратили до утверждения его парламентом, Суверенным советом или правительством страны.

В начале декабря 2020 года стало известно, что Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

Договор был достигнут с бывшим президентом страны Омаром аль-Баширом и должен был действовать 25 лет. В апреле 2019 года главу Судана отстранили от власти.

Согласно документу, максимальная численность личного состава военных РФ не должна была превышать 300 человек. Одновременно на базе могли находиться не более четырех российских кораблей.