Посольство РФ в Судане опровергло приостановку договора о базе ВМФ

Фото: sudan.mid.ru

Посольство РФ в Судане заявило, что сообщения о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ на Красном море не соответствуют действительности.

Дипмиссия на странице в Instagram также отметила, что не получала каких-либо уведомлений со стороны властей Судана. Дипломаты рассказали, что соглашение о базе вступает в силу только после его ратификации обеими сторонами.

В посольстве отметили, что договор еще не вступил в силу, поэтому подобные утверждения – от лукавого и ставят цель нанести ущерб традиционно дружественными отношениям стран вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.

Представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд ранее тоже заявил, что не располагает подтверждением приостановки соглашения о создании пункта ВМФ РФ.

Ранее СМИ сообщили, что Судан заморозил соглашение, которое было подписано с прежними властями.

При этом отмечалось, что Хартум приостановил любое новое размещение российских военных на морской базе Фламинго. Действие соглашения прекратили до утверждения его парламентом, Суверенным советом или правительством страны.

В начале декабря 2020 года стало известно, что Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

Договор был достигнут с бывшим президентом страны Омаром аль-Баширом и должен был действовать 25 лет. В апреле 2019 года главу Судана отстранили от власти.

Согласно документу, максимальная численность личного состава военных РФ не должна была превышать 300 человек. Одновременно на базе могли находиться не более четырех российских кораблей.