Посольство РФ в Судане опровергло приостановку договора о базе ВМФ

04:21
Фото: sudan.mid.ru
Посольство РФ в Судане заявило, что сообщения о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ на Красном море не соответствуют действительности.
Дипмиссия на странице в Instagram также отметила, что не получала каких-либо уведомлений со стороны властей Судана. Дипломаты рассказали, что соглашение о базе вступает в силу только после его ратификации обеими сторонами.
В посольстве отметили, что договор еще не вступил в силу, поэтому подобные утверждения – от лукавого и ставят цель нанести ущерб традиционно дружественными отношениям стран вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.
Представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд ранее тоже заявил, что не располагает подтверждением приостановки соглашения о создании пункта ВМФ РФ.
Ранее СМИ сообщили, что Судан заморозил соглашение, которое было подписано с прежними властями.
При этом отмечалось, что Хартум приостановил любое новое размещение российских военных на морской базе Фламинго. Действие соглашения прекратили до утверждения его парламентом, Суверенным советом или правительством страны.
В начале декабря 2020 года стало известно, что Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.
Договор был достигнут с бывшим президентом страны Омаром аль-Баширом и должен был действовать 25 лет. В апреле 2019 года главу Судана отстранили от власти.
Согласно документу, максимальная численность личного состава военных РФ не должна была превышать 300 человек. Одновременно на базе могли находиться не более четырех российских кораблей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: