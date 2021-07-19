Черноморский флот отменил из-за коронавируса мероприятия на праздновании Дня ВМФ

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Командование Черноморского флота России утвердило сокращенную программу праздничных мероприятий в честь Дня Военно-морского флота, который состоится 25 июля в Севастополе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Как уточняется, изменения связаны с эпидемиологической обстановкой в регионе и внесены в программу в целях ограничения распространения COVID-19.

"Вечерние мероприятия, включающие концерт, праздничные салют и фейерверк, отменены", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что будут отменены все массовые мероприятия, включая концерт, салют и фейерверк. В пресс-службе подчеркнули, что военно-морской парад состоится – его участники прошли вакцинацию от COVID-19.

"Проход кораблей и пролет авиации будет выполнен в течение 15 минут и пройдет без демонстрации боевых возможностей и выполнения ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений", – говорится в сообщении флота.

Ранее в России предложили проводить концерты и другие культурные мероприятия для "бесковидных" зрителей без ограничений. С такой инициативой к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратились Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) и общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.

В рамках этих мероприятий предлагается размещать танцполы и фан-зоны без ограничений, а также отменить требования о ношении масок, перчаток и о поддержании социальной дистанции. Допускать на такие концерты по задумке будут посетителей, которые имеют сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной не более чем шесть месяцев назад болезни.

