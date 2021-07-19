Новые правила посещения кинотеатров могут ввести в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские кинотеатры могут наделить правом самостоятельно определять правила посещения для зрителей. Об этом сообщает "Российская газета".

По данным издания, проект правительства подразумевает базовые параметры, на основании которых кинотеатры будут формировать собственные регламенты.

"Кинотеатры вправе вводить запрет на внесение в кинозал лазерных указок, <…> на курение, в том числе и на электронные сигареты, <…> не пускать посетителей в грязной одежде, способной испачкать вещи других посетителей либо кресла кинозала", – рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В числе потенциальных нововведений – уведомление зрителей о длительности сеанса, а также о продолжительности рекламного ролика непосредственно перед началом фильма. Последние сведения предлагается дублировать возле касс.

Посетители, в свою очередь, смогут отправить по электронной почте жалобу на те или иные действия кинотеатра в соответствии с информацией по порядку рассмотрения претензий. Данные сведения должны быть размещены как в Сети, так и в зоне касс кинотеатра.

Ранее в департаменте градостроительной политики Москвы рассказали о подготовке обновленного кинотеатра "София" ко вводу в эксплуатацию. Заведение превратилось в многофункциональный общественный центр.