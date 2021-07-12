Фильм "Черная вдова" установил новый рекорд пандемии по сборам

Фото: кадр из фильма "Черная вдова"; режиссер – Кейт Шортланд; производство – Marvel Studios

Фильм "Черная вдова", снятый по мотивам комиксов Marvel, стал рекордсменом пандемии по сборам в США. Об этом сообщает News.ru.

Боевик стартовал с 80 миллионов долларов. Кроме того, картину показывали еще в почти 50 странах мира, где удалось собрать около 78 миллионов долларов. Создатели также рассчитывают на китайскую аудиторию, которая благосклонно относится к проектам Marvel.

На стриминге лента заработала порядка 60 миллионов долларов, рассказали в студии Disney.

Премьера фильма "Черная вдова" в России состоялась в четверг, 8 июля. Кинотеатры в Москве на данный момент работают с ограничениями по рассадке и при частичной вместительности зала.

При этом им разрешено пускать больше зрителей при работе с QR-кодами.

