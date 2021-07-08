Режиссер "Черной вдовы" рассказала о первой встрече со Скарлетт Йоханссон

Фото: кадр из фильма "Черная Вдова"; режиссер – Кейт Шортланд; производство – Marvel Studios Inc.
Режиссер фантастического боевика "Черная вдова" Кейт Шортланд поделилась эмоциями от первой встречи с исполнительницей главной роли, Скарлетт Йоханссон. Об этом сообщает "Газета.ру".
Автор картины назвала звезду "невероятно любезным человеком" и отметила, что та ведет себя довольно шумно и смешно.
"Рядом с ней ты ощущаешь себя, как с семьей. Она настоящая. Кроме того, Скарлетт очень умная, мы много разговаривали о политике и прочем. В нее очень трудно не влюбиться", – отметила Шортланд.
Режиссер также оценила тот факт, что стала первой женщиной-автором фильма киновселенной Marvel. Как считает Кейт Шортланд, подобная репрезентация откроет женщинам двери в другие проекты студии.
Премьера фильма "Черная вдова" в России состоялась в четверг, 8 июля. Кинотеатры в Москве на данный момент работают с ограничениями по рассадке и при частичной вместительности зала. При этом им разрешено пускать больше зрителей при работе с QR-кодами.
На экраны выйдет фильм вселенной Marvel "Черная вдова"
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