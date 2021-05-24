В Сети показали трейлер кинокомикса "Вечные" с Анджелиной Джоли

В Сети опубликовали первый трейлер фантастического блокбастера "Вечные" по комиксам компании Marvel. Об этом сообщает "Газета.ру".

В ролике продемонстрированы представители бессмертной инопланетной расы, которые оберегают человечество и защищают от опасностей.

Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Кит Харрингтон, Сальма Хайек и Ричард Мэдден. Премьера картины запланирована на 4 ноября 2021 года.

В апреле Marvel Studios представили трейлер фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец". Кинокартина расскажет о мастере боевых искусств Шан-Чи, проникшего в тайную организацию "Десять колец".