В РФ предложили проводить концерты без ограничений для "бесковидных" зрителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России предложили проводить концерты и другие культурные мероприятия для "бесковидных" зрителей без ограничений, сообщает ТАСС.
С такой инициативой к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратились Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) и общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.
В рамках этих мероприятий предлагается размещать танцполы и фан-зоны без ограничений, а также отменить требования о ношении масок, перчаток и о поддержании социальной дистанции.
Допускать на такие концерты по задумке будут посетителей, которые имеют сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной не более чем шесть месяцев назад болезни.
Если зритель купил билет и не смог на входе предоставить необходимые документы или действующий QR-код, то деньги за его билет не вернут, поскольку ответственность предлагается возлагать на самого зрителя.
Сектор негосударственных концертных организаций, чьи интересы представляет Ассоциация КТиБО, сейчас не может полноценно функционировать, поскольку на руках у зрителей сейчас находятся более 5 миллионов билетов на общую сумму 8 миллиардов рублей на перенесенные мероприятия. При этом провести их не представляется возможным из-за нового постановления.
С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.
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