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Военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет без зрителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя городского управления Роспотребнадзора Наталию Башкетову.

"Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений – снизить риск заражения людей во время мероприятия. Просим всех вас отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам", – говорится в сообщении.

Парад в честь 325-летия российского флота, который пройдет 25 июля, будут транслировать по телевидению.

Ранее сообщалось о планах Владимира Путина посетить парад в День военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.