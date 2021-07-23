Путин изменил флаги Военно-морского флота России

17:54
Фото: ТАСС/Алексей Мирный
Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге Российской Федерации, как следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
Изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. Согласно обновленному регламенту, орден или несколько знаков отличия будут изображать в центре Андреевского креста. Высота ордена должна быть на уровне трети ширины флага.
В указе также прописано, что корабли ВМФ РФ не должны ни при каких обстоятельствах спускать флаг перед противником, при этом сбитое полотнище требуется оперативно заменять на другое. Каждый член экипажа также обязан защищать знамя.
Дополнительно оговаривается, что в исключительных случаях возможно уничтожение военно-морского флага во избежание захвата противником.
В регламенте прописано, что не требуется поднимать флаг над кораблями, которые находятся на ремонте, консервации или модернизации, если на них не проживает экипаж из военнослужащих. На кораблях также допускается хранение флагов судов, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава военно-морского флота.
Ранее сообщалось, что глава государства примет участие в параде в День военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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