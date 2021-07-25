В Санкт-Петербурге стартовал военно-морской парад ко Дню ВМФ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Военно-морской парад по случаю празднования Дня военно-морского флота стартовал в Санкт-Петербурге.

Парадные расчеты судов принимает президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.

В парадный строй на Неве вошли 18 кораблей и катеров, в том числе противодиверсионные катера "Нахимовец", "Юнармеец Беломорья" и другие. Отдельные суда вошли в ряд статического показа – здесь установлены большой десантный корабль "Оленегорский горняк", малый ракетный корабль "Град Свияжск" и другие корабли, в том числе копия парусного линейного корабля петровской эпохи "Полтава".

Ранее в воскресенье, 25 июля, Владимир Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поприветствовал их экипажи, а также поздравил их с Днем ВМФ.

В нынешнем году из-за пандемии коронавируса мероприятия по случаю праздника сокращены. Так, парад в Санкт-Петербурге проходит без зрителей, а на Черноморском флоте отменили праздничные мероприятия, в том числе тематический концерт.