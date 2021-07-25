Путин поздравил личный состав судов на параде в Петербурге с Днем ВМФ

Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей в Санкт-Петербурге

Владимир Путин поздравил личный состав экипажей боевых кораблей в Санкт-Петербурге с Днем военно-морского флота. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства на катере обошел парадную линию судов, которая выстроилась в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

"Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота", – поприветствовал президент РФ личный состав кораблей.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в нынешнем году не планируется проводить торжественный прием по случаю дня ВМФ России с участием президента России Владимира Путина.

В 2021 году российский Военно-морской флот отмечает 325-ю годовщину со дня основания. Тем не менее, мероприятия по случаю праздника сокращены на фоне пандемии коронавируса. В частности, парад в Санкт-Петербурге пройдет без зрителей.