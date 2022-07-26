Стратегические командно-штабные учения "Восток" пройдут с 30 августа по 5 сентября

17:54
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" запланированы на период с 30 августа по 5 сентября. Руководить ими будет начальник Генштаба ВС РФ, сообщили журналистам в Минобороны России.
Во время учений военным предстоит отработать вопросы применения группировок войск при обеспечении безопасности в Восточном регионе. К учениям привлекут часть сил ВДВ, дальней авиации и военно-транспортной авиации, а также зарубежные воинские формирования.
В ведомстве также огласили список полигонов, на которых военные будут тренироваться. Речь о полигонах Восточного военного округа, в числе которых Биджанский, Бурдуны, Бухта Анна, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Литовко, Лагунное, Мухор-Кондуй, Новосельский, Сергеевский, Телемба, Успеновский и Цугол.
В июне прошли учения Тихоокеанского флота с привлечением более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов. Корабельные группы совместно с морской авиацией осуществили поиск подводных лодок условного противника, а также отработали организацию противовоздушной обороны тактических групп на корабле. Кроме того, в ходе практических действий были выполнены учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.
Позднее министерство обороны РФ опубликовало кадры учений, в которых приняли участие бойцы Народной милиции ЛНР. Военные инженеры прошли обучение под руководством представителей Международного противоминного центра ВС РФ.
МО РФ опубликовало кадры учений с участием Народной милиции ЛНР
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