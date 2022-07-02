МО РФ опубликовало кадры учений с участием Народной милиции ЛНР

Министерство обороны РФ опубликовало кадры учений, в которых приняли участие бойцы Народной милиции ЛНР. Военные инженеры прошли обучение под руководством представителей Международного противоминного центра ВС РФ.

Они освоили поиск, обнаружение и идентификацию мин, снарядов и их комплектующих в обстановке, максимально приближенной к боевой, а также изучили современное оборудование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

