Участников саммита НАТО удивил русский салат в меню ресторана

Меню на саммите НАТО в Мадриде удивило участников и прессу. Гостям предложили отведать русский салат. В его составе – горох, картофель, морковь и майонез. За порцию попросили восемь евро.

Однако вопросы были не к цене или рецептуре. Недоумение взывало само название, ведь участники саммита планировали официально назвать Россию "угрозой" для Альянса. Несмотря на это, салат оказался весьма популярным. Блюдо раскупили за пару часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.