Шойгу рассказал о применении ракеты "Кинжал" во время спецоперации

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о применении гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в ходе специальной военной операции на Украине в интервью телеканалу "Россия-1".

"Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики", – заявил глава оборонного ведомства.

Шойгу заявил, что характеристиками "Кинжала" не обладает ни одна подобная ракета в мире. Этот тип вооружения достигает почти десяти скоростей звука и способен менять траекторию в вертикальных и горизонтальных плоскостях.

Кроме того, глава Минобороны РФ рассказал о применении самолета Су-57. Этот летательный аппарат защищен от разных систем ПВО, а также несет на себе мощное вооружение, которое, по словам Шойгу "работает блестяще".

Накануне Сергей Шойгу сообщил, что в период проведения форума "Армия – 2022" министерство обороны Российской Федерации подписало контракты почти на полтриллиона рублей. В эту сумму также включены контракты других силовых блоков и ведомств.