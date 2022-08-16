США пытаются затянуть конфликт на Украине – Путин

США пытаются затянуть конфликт на Украине, они же разжигают конфликтный потенциал в Азии, Африке и Латинской Америке. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам и гостям Х Московской конференции по международной безопасности.

Президент призвал восстановить уважение к международному праву, укреплять позиции ООН и других диалоговых площадок. Что касается спецоперации на Украине, то Россия начала ее в полном соответствии с уставом ООН.

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