Мишустин отметил устойчивый рост строительной отрасли РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Михаил Мишустин поздравил российских строителей с профессиональным праздником, отметив устойчивое развитие отрасли и высокие темпы строительных работ в РФ. Поздравительная телеграмма премьер-министра размещена на сайте кабмина.

Глава правительства пожелал строителям крепкого здоровья и успехов в осуществлении намеченных планов.

"Сегодня отрасль демонстрирует устойчивый рост, вносит весомый вклад в ВВП страны. Необходимо и дальше сохранять набранные темпы строительства", – отметил Мишустин.

Он также заявил о необходимости активного внедрения инновационных технологий и современных проектных подходов, сокращения сроков строительно-инвестиционного цикла и устранения административных барьеров.

"Особое внимание уделять развитию научной деятельности, а также подготовке высококвалифицированных специалистов", – говорится в телеграмме.

Ранее работников отрасли с Днем строителя поздравил Сергей Собянин. По его словам, строителя играют решающую роль в развитии города. Собянин отметил, что профессионализм этих людей позволяет властям планомерно создавать город будущего.