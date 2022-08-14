Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником

10:46
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин поздравил московских строителей с профессиональным праздником, отметив их решающую роль в развитии города.
"Сегодня – День строителя. Это праздник многих поколений специалистов, кем созданы уникальные памятники архитектуры, построены жилые микрорайоны и объекты транспорта. Они делают Москву лучше, служат на благо города и москвичей", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
По словам Собянина, строительный комплекс Москвы состоит из больших коллективов, в которых работают ветераны отрасли и представители трудовых династий. Профессионализм этих людей позволяет властям планомерно создавать город будущего, отметил мэр.
"Обеспечиваем его комплексное развитие: строим детские сады, школы, объекты культуры, спорта и транспорта", – пояснил Собянин.
Он отметил, что власти предъявляют высокие требования к качеству строительства. По словам Собянина, дома, которые строятся сегодня, радикально отличаются от тех, что возводились 10–15 лет назад.
"Поздравляю с праздником всех столичных строителей. Ваши успехи – это успехи города, успехи горожан", – написал мэр.
Ранее Собянин заявил, что в 2021 году в Москве было построено 16 миллионов квадратных метров недвижимости, что примерно соответствует площади Вологды. Мэр отметил, что столица за всю ее историю никогда не достигала таких масштабов в объеме, качестве и сложности строительства, как в последние годы.
"Интервью": Рафик Загрутдинов – о развитии строительной отрасли
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: