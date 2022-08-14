Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил московских строителей с профессиональным праздником, отметив их решающую роль в развитии города.

"Сегодня – День строителя. Это праздник многих поколений специалистов, кем созданы уникальные памятники архитектуры, построены жилые микрорайоны и объекты транспорта. Они делают Москву лучше, служат на благо города и москвичей", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, строительный комплекс Москвы состоит из больших коллективов, в которых работают ветераны отрасли и представители трудовых династий. Профессионализм этих людей позволяет властям планомерно создавать город будущего, отметил мэр.



"Обеспечиваем его комплексное развитие: строим детские сады, школы, объекты культуры, спорта и транспорта", – пояснил Собянин.

Он отметил, что власти предъявляют высокие требования к качеству строительства. По словам Собянина, дома, которые строятся сегодня, радикально отличаются от тех, что возводились 10–15 лет назад.



"Поздравляю с праздником всех столичных строителей. Ваши успехи – это успехи города, успехи горожан", – написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что в 2021 году в Москве было построено 16 миллионов квадратных метров недвижимости, что примерно соответствует площади Вологды. Мэр отметил, что столица за всю ее историю никогда не достигала таких масштабов в объеме, качестве и сложности строительства, как в последние годы.