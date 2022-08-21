Союзные войска пресекли попытку украинских вооруженных формирований совершить прорыв в Херсонской области. Как сообщили в администрации региона, боевики бросили в бой необученных и плохо вооруженных людей. В результате большая часть нападавших была уничтожена, остальные бежали.

Российская авиация высокоточным оружием уничтожила в Харьковской области около двух десятков американских наемников. Как сообщили в Минобороны, удар был нанесен в районе населенного пункта Андреевка по позициям националистического формирования "КрАкен".

Вооруженные формирования Киева отступают. Как сообщили в Минобороны, некоторые отряды в полном составе сдаются в плен, как это произошло, например, в населенном пункте Зайцево. При этом боевики продолжают обстрелы жилых кварталов освобожденных населенных пунктов, в первую очередь Донецка.

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