РФ обеспечит безопасность делегации МАГАТЭ – Песков

Все страны должны оказывать давление на Украину, чтобы она прекратила обстрел Запорожской АЭС, поскольку это угрожает безопасности всей Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также сказал, что Россия готова обеспечить безопасность на подконтрольной ей территории для миссии МАГАТЭ. По словам Пескова, Россия давно ждала приезд этой миссии и считает это необходимым. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.