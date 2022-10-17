ВСУ перебрасывают войска на юг Украины – Рогов

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Вооруженные силы Украины перебрасывают войска и военную технику с западных областей на юг страны для проведения наступательной операции. Об этом РИА Новости заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Сейчас мы получаем информацию, что к линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим Зеленского перебрасывает боевиков ВСУ, прошедших спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса, формируемые под Львовом", – сказал Рогов.

Также он рассказал об активности по подготовке и переброске военной техники в подразделения войск, расположенных в Николаевской и Днепропетровской областях, а также находящейся под частичным контролем Киева северной части Запорожской и Херсонской областей.

По прогнозам Рогова, киевские власти готовятся к полномасштабной наступательной операции, поскольку на сегодняшний день украинская группировка "Юг" является наиболее боеспособной, опытной и укомплектованной и в военно-техническом плане, и по численности личного состава. Рогов предположил, что попытка наступления будет предпринята в ближайшие две недели.

В качестве возможных задач ВСУ он назвал атаки по трем направлениям – Херсон, Запорожская АЭС и прорыв к Бердянску. По его словам, в числе приоритетов киевского режима – контроль над правым берегом Днепра в Херсонской области и захват Херсона, захват Запорожской АЭС и попытка прорваться через Васильевку и Токмак к Бердянску.

Рогов рассказал, что сегодня идет укрепление всей линии обороны, чтобы не дать противнику никаких шансов на успех.

Ранее министерство обороны показало кадры боевой работы расчетов самоходной пушки "Малка". Тогда российские военные уничтожили позиции украинских войск, укрепившиеся в лесном массиве.

Контроль поражения целей и корректировка огня велись с беспилотных аппаратов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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